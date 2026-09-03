Fallece Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021

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La Fundación Princesa de Asturias ha infomado este jueves del fallecimiento de la periodista y escritora Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021.

El jurado acordó concederle el galardón por ser una "referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer". El acta refleja que "a partir de los años sesenta el activismo de Gloria Steinem, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. A lo largo de seis décadas su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad".

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El jurado estuvo presidido por Víctor García de la Concha e integrado por Luis María Anson Oliart, Rosa María Calaf Solé, Irene Cano Piquero, Gabriela Cañas Pita de la Vega, Emilio Casares Rodicio, Aurora Egido Martínez, Miguel Falomir Faus, Elsa González Díaz de Ponga, Álex Grijelmo García, Alma Guillermoprieto, José Guirao Cabrera, Miguel Ángel Liso Tejada, Emilio Lledó Íñigo, Helena López de Hierro d'Aubarède, Emilio Morenatti Fernández, Enrique Pascual Pons, José Manuel Pérez Tornero, Ana Santos Aramburo, María Sefidari Huici y Alberto Anaut González (secretario del jurado).

El acto de entrega tuvo lugar el 22 de octubre en una ceremonia presidida por S.M. el Rey Felipe VI y en la que pronunciaron discursos, además de Su Majestad, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Emmanuel Carrère, Gloria Steinem, José Andrés y Katalin Karikó y el entonces presidente de la Fundación, Luis Fernández-Vega Sanz.

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