El banco central neerlandés retira de EEUU y Canadá 86 toneladas de oro para prepararse "en caso de crisis"

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El banco central de Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), ha trasladado 86 toneladas de oro de sus reservas a Londres procedentes de Nueva York y Ottawa con el objetivo de diversificar riesgos y facilitar su disponibilidad "en caso de crisis" debido a la "inestabilidad geopolítica".

"Ante la creciente inestabilidad geopolítica, el Banco Nacional de Países Bajos está reforzando su preparación ante la crisis. Mejorar la liquidez y la negociabilidad de las reservas de oro neerlandesas forma parte de estos preparativos. Además, una distribución más equilibrada de estas reservas entre Norteamérica, Reino Unido y Países Bajos contribuye a diversificar los riesgos y facilita su disponibilidad en caso de crisis", reza un comunicado de la entidad.

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De esta manera, entre los meses de marzo y agosto, el DNB transfirió 86 de las 313 toneladas de oro almacenadas en Estados Unidos y Canadá al Banco de Inglaterra, argumentando que las reservas depositadas en la entidad británica se erigen como "el oro más fácilmente comercializable del mundo" con lo que será más accesible que en sus ubicaciones en Norteamérica.

Con estos cambios, las reservas de oro del banco central neerlandés en Londres han pasado del 18,1% al 32,1% del total de 612,4 toneladas, con un valor de 72.200 millones de euros a finales de 2025, mientras que la cantidad en Nueva York y Ottawa se mantendrá en el 18,5% y el resto continuará en Zeist, ciudad neerlandesa.

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"Con esta reubicación, hemos mejorado la comerciabilidad de nuestras reservas de oro. Esperamos no tener que utilizarlas nunca, pero sí necesitamos reforzar nuestra capacidad de respuesta y preparación", ha sostenido el gobernador de la entidad, Olaf Sleijpen.

La reubicación conllevó primero la venta de 59 toneladas de oro en Nueva York para su posterior compra en Londres y, además, se transfieron físicamente más de 27 toneladas de oro desde Estados Unidos y Canadá a Zeist para luego ser transportados a Londres.

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"Mantener una mayor proporción de las reservas de oro en Londres refuerza la función del oro como ancla de confianza. El oro se considera el activo de reserva por excelencia, ya que resulta ideal para cubrir riesgos sistémicos extremos", explica la nota del DNB