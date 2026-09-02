Leiva afronta el tramo final de su 'Tour Gigante' en Madrid y Oviedo tras reunir a más de 350.000 espectadores

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El cantante y compositor Leiva encara este mes de septiembre la recta final de su 'Tour Gigante Fin de Gira' con cuatro conciertos en Madrid y uno en Oviedo, tras haber reunido a más de 350.000 personas desde su arranque en 2025.

Así, esta despedida --planteada por el propio artista como una "ruta demoledora" de doce paradas emblemáticas-- pondrá el broche definitivo el próximo 30 de septiembre con una última cita en el recinto Movistar Arena de la capital española. Antes de dicho cierre, el escenario madrileño albergará otras tres fechas previas los días 8, 9 y 29 de septiembre.

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La gira dio su pistoletazo de salida el 12 de junio de 2025 en el marco del Lava Live Festival, celebrado en la isla de Lanzarote, niciando así un recorrido masivo por grandes recintos que culmina ahora tras un año y medio de conciertos.