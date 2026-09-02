La baronesa Thyssen reaparece muy recuperada y actualiza su estado de salud y sus próximos planes

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Las alarmas sobre la salud de la baronesa Thyssen, de 83 años, se encendieron a finales del pasado abril cuando fue ingresada de urgencia en una conocida clínica de Barcelona a causa de una fuerte neumonía. Después de varios días en el hospital, durante los que sus tres hijos -Borja, Carmen y Sabina Thyssen, además de Blanca Cuesta- hicieron piña para no separarse de ella en ningún momento, la coleccionista de arte ponía rumbo a su residencia en la Costa Brava, 'Más mañanas', y desde entonces y a pesar de las diferentes informaciones que han surgido sobre su estado, ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano centrada en su recuperación.

Y ha sido ahora, tras un verano en el que como ella misma ha revelado a la periodista Beatriz Cortazar, se ha dedicado a nadar y a escribir, cuando Tita Cervera ha roto su silencio para revelar en primera persona cómo se encuentra y cuáles son sus planes más inmediatos.

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En un audio emitido por el programa 'Y ahora Sonsoles', la baronesa -con voz enérgica y animada- ha confesado que está "la mar de bien" y, asegurando que ha sido un periodo estival "muy tranquilo" -en el que ha recibido la visita de Borja, Blanca y sus nietos- ha desvelado que ha aprovechado estos meses de descanso y 'desaparición' para retomar uno de sus proyectos más ilusionantes, sus memorias, que está escribiendo de su puño y letra y en las que repasará su apasionante vida, que incluye un amor de cine con el famoso actor Lex Barker, y un matrimonio feliz de 16 años -hasta la muerte del coleccionista de arte- con el barón Heini Thyssen, al que todavía tiene muy presente. Como ha apuntado, su biografía "dará para un documental y un libro", que piensa supervisar ella misma porque vuelve a estar 'en plena forma'.

Y tanto es así que después de cuatro meses sin salir de su mansión de Sant Feliu de Guixols -tan solo para acudir a sus revisiones médicas en la clínica Teknon de Barcelona- Tita ultima los detalles de este 'curso' que acaba de comenzar y, como ha adelantado, tiene previsto viajar próximamente a Madrid para presidir la próxima inauguración del Museo Thyssen, lo que supondrá su reaparición pública tras un bache de salud que afortunadamente ha dejado atrás.

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Una recuperación sobre la que su hijo Borja, fiel a su discreción y con su habitual hermetismo ante las cámaras, ha evitado decir nada en su último viaje a Barcelona con Blanca y una de sus hijas para visitar a su madre coincidiendo con la confirmación de que por fin respira tranquilo tras saldar su deuda de 5 millones de euros con un banco andorrano. Aunque el joven ha guardado silencio, su sonrisa deja entrever que después de los meses complicados que han vivido, todo ha vuelto a su lugar y está muy feliz.