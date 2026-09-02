Deutsche Bank advierte del populismo ante el avance de la AfD en Alemania

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Fráncfort (Alemania), 2 sep (EFE).- El consejero delegado del Deutsche Bank, Christian Sewing, advirtió este miércoles contra el populismo ante el avance en el país del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), poco antes de unas elecciones regionales clave en el este del país.

Sewing dijo este miércoles en una cumbre bancaria organizada por el diario alemán "Handelsblatt" en Fráncfort que el populismo no solucionará los problemas de Alemania.

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La advertencia del primer banco privado de Alemania se produce pocos días antes de las elecciones regionales en el estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este del país, donde AfD se perfila como gran ganador y podría lograr incluso gobernar la región.

"Justo antes de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt este fin de semana, no podemos limitarnos a hablar de mercados, financiación y crecimiento", dijo Sewing.

Previamente Sewing afirmó que no ve todavía una crisis explícita en el mercado de bonos soberanos, pero considera que se reduce el margen de maniobra de los estados para afrontar la crisis.

El consejero delegado de Deutsche Bank reconoció que "el aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales genera inquietud" en un momento en que han alcanzado su nivel más alto desde mediados de 2008, poco antes de que quebrara el banco estadounidense Lehman Brothers y estallara la crisis financiera mundial.

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Para afrontar esa crisis financiera, muchos gobiernos europeos se endeudaron mucho y, ante la desconfianza de los mercados de que pudieran devolver la deuda, les exigieron unos intereses mucho más elevados para prestarles, y varios países europeos tuvieron que ser rescatados.

Ante el descontento de la población, surgieron partidos populistas en toda Europa que rechazaron el euro, que sobrevivió gracias a la determinación que mostró el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

La ultraderechista AfD fue desde su origen en 2013 euroescéptica y rechazó los rescates financieros a los países de la zona del euro.

Según los sondeos, el partido podría lograr incluso la mayoría absoluta y gobernar en un Estado federado tras las elecciones regionales del próximo domingo en Sajonia-Anhalt.

Sewing personalmente espera que eso no ocurra y dijo que muchos inversores le han manifestado su preocupación por un resultado electoral así.

"No digo que todas las decisiones de inversión se vayan a revertir el lunes. Pero sí que cambiará radicalmente la percepción que se tiene de Alemania", dijo Sewing.

Sewing consideró que un partido como la AfD no es bueno para Alemania y que la salida del euro sería veneno para el bienestar de los alemanes.

"Las elecciones se celebran en una sociedad polarizada y con un centro político bajo presión. El resultado podría complicar aún más el panorama político en los estados, los partidos y el gobierno federal", advirtió Sewing.

Pero "el aislacionismo, el nacionalismo y la siembra de desconfianza no resolverán ninguno de nuestros problemas", según Sewing.

Al contrario, el Deutsche Bank considera que todo eso debilita la competitividad de Alemania, disuade la inversión y a los trabajadores cualificados, y pone en peligro el crecimiento.

La economía alemana necesita para crecer "un compromiso claro con Europa, un mercado único sólido, más acuerdos comerciales y alianzas internacionales fiables", según Sewing.

También la apertura a trabajadores cualificados de otros países, "mejores condiciones para la inversión, menos burocracia y un Estado que actúe con mayor rapidez y decisión", considera Sewing.

El consejero delegado de Deutsche Bank valoró las reformas que ha iniciado el Gobierno alemán, de coalición entre conservadores y socialdemócratas, porque las consideró "los primeros pasos importantes para lograr un mayor crecimiento y competitividad".

En concreto, Sewing mencionó las inversiones en infraestructuras, el presupuesto especial para el Ejército alemán y la reforma del impuesto de sociedades como las bases para una mayor inversión.

También se refirió al paquete de reformas del verano, que incluye un sistema de jubilación más orientado al futuro.

Sewing pronosticó que es posible que Alemania crezca este año un poco más del 1 %, pese a las incertidumbres geopolíticas, y alrededor del 1,5 % el próximo año.

Pero advirtió de que le confunden debates políticos en los que se discute revertirlas o retirarlas.

A los inversores no les gusta "una coalición que reorganiza sus filas tras cada elección regional" y quieren "un Gobierno federal funcional con partidos de coalición que no busquen la estabilidad interna a costa de las reformas", según el consejero delegado de Deutsche Bank. EFE

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