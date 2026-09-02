El dominicano Chris Duarte, nuevo jugador de Baskonia, dice que "nunca" dudó de su talento

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Vitoria (España), 2 sep (EFE).- El dominicano Chris Duarte, nuevo jugador de Kosner Baskonia, de la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español), expresó este miércoles que "nunca" ha dudado de su talento y dijo que quiere aprovechar la oportunidad que le da el equipo vitoriano.

El jugador de Puerto Plata, que lucirá el dorsal 5 en la camiseta, reveló en su presentación que sabía que iba a tener oportunidades y que fue fácil decidirse por el Baskonia. "Este gran club con muchas historias y quiero ser parte de ellas", confesó.

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"Estoy trabajando duro para aprovechar la oportunidad", incidió el jugador en la rueda de prensa de presentación, consciente de que todavía tiene "mucho por dar y demostrar".

"Quiero sacar lo mejor de mí y estoy contento", manifestó el exterior, que analizó que tienen "un buen grupo". "Espero que todos estemos en la misma página. Tenemos que estar unidos y entender que los objetivos se logran juntos", opinó sobre sus compañeros.

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“Quiero ser referente. Mi trabajo es estar listo para cuando se presente la oportunidad", apuntó Duarte. "Pasión y carácter tengo mucho", zanjó el dominicano, que solo tiene en mente el objetivo de ganar partidos.

“No hay mejor sentimiento que ganar. Baskonia levantó la Copa y es algo bonito. Sueñas con levantar trofeos y traer la felicidad a la ciudad, al club y a la familia", reveló Chris Duarte, que poco a poco se va adaptando a una ciudad "pequeña y diferente".

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El baskonista no quiso hablar de su pasado en el Unicaja Málaga, de donde fue apartado y apuntó que los aficionados van a ver al jugador que han visto hasta ahora. "Con cualidades ofensivas, que lo hace bien atrás, que trae mucha energía y que puede crear para él y para sus compañeros", añadió sobre él.

Preguntado por su ausencia en la selección de República Dominicana en los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2027, dijo que siempre ha sido sincero con su país. "La decisión de no ir es un tema personal. Debo de centrarme en mí y sentí que debía venir pronto e integrarme al grupo y a la filosofía de Baskonia", confesó.

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El director deportivo, Félix Fernández, agradeció públicamente esta decisión del jugar y apostilló que Duarte tiene muchas virtudes.

"Es un jugador top ofensivamente, que puede ser una referencia", agregó el portavoz azulgrana, que desveló que ya seguían al jugador desde hace unos años. EFE

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(foto)