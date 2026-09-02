Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 2 sep (10.00GMT)

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Madrid, 2 sep(EFE).-

Kuhestak (Irán).- Al menos 18 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 68 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.

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Xizang (China).- Los equipos de emergencia chinos dieron ya por "prácticamente abierto" un acceso terrestre hasta el núcleo de la zona arrasada por la riada en el condado tibetano de Gyirong, después de una semana de trabajos condicionados por carreteras destruidas, desprendimientos y el riesgo de nuevos desastres secundarios.

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Beita (Cisjordania).- Un grupo de colonos israelíes ha atacado la pasada madrugada la zona oriental de la localidad de Beita, al sur de Nablus, donde prendieron fuego a dos vehículos aparcados frente a las viviendas de los residentes, según ha informado la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

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Teherán.- Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Oriente Medio entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa.

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Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que no intenta "forzar" a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.

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Ceuta.- La Policía Nacional ha tenido que intervenir en el asentamiento de migrantes situado junto a la explanada de Loma Colmenar, cercana a la frontera, para controlar a las cientos de personas agolpadas en su exterior.

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Ginebra.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este miércoles de la necesidad urgente de elevar la ambición climática y acelerar la transición energética ante el rebase inminente del límite de 1,5 °C de calentamiento global, con motivo de la presentación del nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre las vías para revertir el exceso de temperatura.

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Wicklow (Irlanda).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, habla con los medios a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea, conocida como 'Gymnich', que se celebra en el Druids Glen Resort del condado irlandés de Wicklow.

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Bruselas.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este miércoles que no conocía el contenido ni la existencia del informe de la Policía Nacional que, según la información publicada por el diario digital El Español, apunta a que gendarmes marroquíes guiaron a migrantes hacia Ceuta, por lo que instó a la "prudencia".

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Bruselas.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, calificó como "muy positivos" los datos conocidos este miércoles sobre la afiliación a la Seguridad Social, al tiempo que destacó el impacto beneficioso de la regularización de migrantes.

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Nom Pen.- El líder del principal partido de la oposición de Camboya, el Partido del Poder Nacional, Rong Chhun, entregó este miércoles una petición a la secretaría del Palacio Real en la que solicitaba la intervención real para recuperar sus derechos políticos, tras una sentencia del Tribunal Supremo que le prohibía votar, presentarse a las elecciones y ocupar cargos públicos durante cinco años.

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Chonburi (Tailandia).- Las exportaciones de Tailandia aumentaron un 21,6% interanual en julio de 2026, marcando su vigésimo quinto mes consecutivo de crecimiento.

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Taipéi.- Gigantes tecnológicos como Google, Nvidia, Microsoft o Meta se reúnen estos días en Taiwán para participar en la Semicon, uno de los mayores eventos globales del sector de los chips, en plena carrera por construir la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 3,99 % este miércoles, tras los segundos bombardeos de EE. UU. sobre Irán en una semana y el encarecimiento del petróleo.

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Navotas (Filipinas).- El Gobierno de Filipinas está llevando a cabo diversos programas para brindar servicios de bienestar y cuidado personal a residentes de distintas localidades del país.

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Venecia (Italia).- Venecia refuerza las medidas de seguridad ante la celebración de su prestigioso festival de cine, con un amplio dispositivo policial y controles para garantizar la protección de asistentes, estrellas y autoridades durante el evento.

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alm/EFE

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