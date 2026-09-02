Al Sisi anuncia inicio de tercera fase de ampliación de la zona industrial egipcio-china

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El Cairo, 2 sep (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, anunció este miércoles el lanzamiento de la tercera fase de expansión de la zona industrial egipcio-china en la Zona Económica del Canal de Suez, durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Egipto en el marco del 70 aniversario del establecimiento relaciones diplomáticas.

"Me complace elogiar el progreso tangible alcanzado en las relaciones egipcio-chinas en diversos ámbitos, bajo una clara voluntad política de elevar las perspectivas de cooperación bilateral, particularmente en lo que respecta a la localización de la industria y la transferencia de tecnología", señaló Al Sisi durante un discurso citado en un comunicado por el portavoz presidencial, Mohamed al Shenawy.

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El presidente egipcio dio la bienvenido a "su amigo" Xi, quien se encuentra de viaje oficial en Egipto, durante su reunión en el Palacio Presidencial en El Cairo, desde donde aprovechó para anunciar que la tercera fase "marcará el comienzo de una nueva era de actividad en sectores clave como las energías renovables, la fabricación de automóviles, los textiles y las fibras químicas".

No obstante, no dio fechas para su inicio ni tampoco cifró el coste de esa operación.

Al Shenawy aseguró que el presidente de China, por su parte, hizo hincapié durante el evento en el "profundo aprecio de su país por las crecientes y multifacéticas relaciones de cooperación con Egipto, y en el compromiso de China de implementar los acuerdos de asociación estratégica con Egipto anunciados en 2014".

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También destacó el interés de Pekín "en elevar estas relaciones a horizontes más amplios y seguir alentando a las empresas chinas a aumentar sus inversiones en Egipto, aprovechando los beneficios y el potencial que ofrece el mercado egipcio y su ubicación estratégica".

Ambos mandatarios concluyeron sus conversaciones en el Palacio Presidencial asegurando que "acordaron seguir trabajando para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países e intensificar las consultas sobre asuntos de interés común".

Asimismo, se firmaron "varios documentos importantes al margen de la visita entre algunas entidades egipcias y chinas", aadió el portavoz, sin dar más detalles.

En 2014 China y Egipto elevaron el estatus de sus relaciones bilaterales al nivel de alianza estratégica, lo que llevó al desarrollo de la cooperación con acuerdos financieros, industriales y de infraestructuras.

En ese contexto, se desarrolló la zona industrial egipcio-china en la Zona Económica del Canal de Suez, gestionada por la empresa estatal china TEDA, que ha ido creciendo y en 2026 ya ha atraído a más de 200 empresas con inversiones acumuladas superiores a 4.700 millones de dólares, según datos difundidos por la agencia estatal china Xinhua.

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Con estas inversiones China busca emplear a Egipto como plataforma industrial y logística, para instalar fábricas, atraer capital y producir desde el país árabe aprovechando su ubicación estratégica junto al canal de Suez.

En 2016, durante la anterior visita de Xi a Egipto, se anunció la finalización de la primera fase de la zona industrial con un presupuesto de 426 millones de dólares y la creación de 2.000 puestos de trabajo.

China también participó en otro proyecto emblemático que es la construcción del distrito financiero central de la Nueva Capital Administrativa de Egipto, que incluye la Iconic Tower, de 400 metros y 78 pisos, considerada la más alta de África.EFE