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Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Zaporiyia

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Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado a través de redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de Novopavlovka y Chervona Krinitsia, sin detalles sobre bajas en los combates y sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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