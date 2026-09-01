La estafa de las fotos de visualización única en WhatsApp: envían una foto con contenido comprometido para extorsionar

01/09/2026 Fotografía de visualización única en WhatsApp. POLITICA WHATSAPP

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Los ciberdelincuentes están utilizando las fotos de visualización única en WhatsApp para enviar imágenes comprometedoras y, tras abrirlas, amenazar a los usuarios por haber accedido al contenido, exigiéndoles dinero mediante extorsión para "no tomar represalias".

Las fotos de visualización única son una opción disponible en WhatsApp desde el año 2021 para compartir contenido multimedia que se elimina automáticamente después de verse una vez. Es decir, son mensajes temporales con los que los usuarios pueden enviar imágenes efímeras que desaparecen del chat tras ser vistas por el destinatario.

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Aunque se trata de una función que se lanzó pensando en la privacidad de los usuarios, los actores maliciosos han comenzado a utilizarla como una herramienta más para intentar estafar a través de WhatsApp, aprovechando la curiosidad que generan, por su contenido oculto hasta que se abren, como gancho.

La Policía Nacional ha alertado sobre estas estafas identificadas en WhatsApp en una publicación en la red social X, donde ha explicado que, en caso de recibir una foto de visualización única desde un número desconocido, los usuarios no deben abrirla y ni contestar los mensajes, por mucho que les genere curiosidad.

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Concretamente, ha explicado que los actores maliciosos envían una foto de visualización única, habitualmente con contenido sensible o comprometedor. Una vez el usuario accede a la fotografía, el estafador identifica que se ha abierto y envía un segundo mensaje al usuario diciendo que ha sido una equivocación.

Es entonces cuando entra en juego la estafa, ya que el actor malicioso comienza a acusar y amenazar al usuario por haber visto la fotografía, hasta el punto de que extorsiona a la víctima exigiendo dinero para no tomar represalias por haber accedido al contenido.

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Para evitar caer en esta estafa, la Policía ha insistido en que, cuando se reciba este tipo de contenido por parte de números de teléfono desconocidos, se debe evitar abrir la fotografía, así como tampoco hay que responder a mensajes sospechosos "por muy inofensivos que parezcan".

Finalmente, también han recomendado bloquear dicho número de teléfono en la plataforma de mensajería y reportar el contacto a WhatsApp.