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El lateral español Aarón Martín ficha hasta 2027 por el Real Racing Club

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El lateral izquierdo español Aarón Martín se convirtió este martes en nuevo futbolista del Real Racing Club, tras el acuerdo de traspaso con el Genoa italiano y firmando un nuevo contrato por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

"Racing y Genoa han llegado a un acuerdo para el traspaso de Aarón Martín. El futbolista ha rubricado un contrato que le unirá al club verdiblanco hasta el 30 de junio de 2027, aunque puede prorrogarse", informó la entidad cántabra en un comunicado.

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Martín, de 29 años, se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol, con cuyo primer equipo se estrenó en octubre de 2016. Dos años más tarde, el catalán fue traspasado al FSV Mainz 05 alemán, en el que disputó 124 partidos y marcó 6 goles hasta 2020, cuando jugó cedido medio curso en el RC Celta.

El lateral izquierdo regresó al Mainz y en 2023 se incorporó al Genoa, en el que ha militado hasta ahora, con un balance de 91 encuentros en la Serie A y 6 en la Copa de Italia. Además, ha sido internacional desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-21, y se proclamó campeón de Europa Sub-19 y Sub-21.

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