China envía un nuevo paquete de ayuda a Nepal tras la devastadora riada

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Las autoridades de China han informado este martes del envío de un nuevo paquete de ayuda a Nepal para contribuir a las labores de búsqueda y rescate de las casi 4.000 personas que continúan desaparecidas tras la devastadora riada que tuvo lugar la semana pasada en el país asiático y que ha dejado de momento alrededor de un millar de muertos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado en una rueda de prensa que estas ayudas llegarán a partir de la jornada al país y ha especificado que este paquete incluye, entre otros materiales, materiales y equipos para realizar test de ADN en masa --que contarán con la ayuda de expertos chinos en la materia, que se desplazarán hasta las zonas más afectadas--.

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Así, ha explicado que también incluye equipos de iluminación y de purificación de agua, al tiempo que ha destacado la "continuada cooperación" entre los dos países en cuestiones como la meteorología, la conservación, la prevención y mitigación de riesgos y otros campos de vital importancia dada la catástrofe, según informaciones de la cadena CGTN.

Desde que tuvo lugar el incidente, las partes han mantenido las comunicaciones para intercambiar "información relevante" y poner en marcha protocolos de prevención, necesarios para reducir el número de víctimas, que es ya de por sí significativamente alto.

"China seguirá brindando un sólido apoyo a las labores de rescate en Nepal, fortaleciendo la cooperación en la prevención y mitigación de desastres, y salvaguardando los intereses comunes de los pueblos de ambos países", ha declarado, antes de afirmar que este tipo de asistencia refleja "los lazos de amistad con Nepal" y responden a "una decisión política".

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En este sentido, ha hecho hincapié en que Pekín seguirá apoyando firmemente a Nepal y trabajará de forma conjunta para "superar las dificultades", lo que supone una "muestra de la amistad tradicional entre los dos países mediante acciones concretas".