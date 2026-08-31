Una filtración de 12 TB revela archivos internos de Steam con versiones beta y contenido eliminado de diversos títulos

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Steam ha sufrido una filtración de datos que ha dejado expuestos hasta 12 TB de archivos de la plataforma de distribución de videojuegos, entre los que se incluyen contenido publicado entre los años 2003 y 2013 de franquicias propias como Half-Life, Left 4 Dead, Portal 2, y otras externas como Call of Duty, Fallout y Civilization.

Se trata de una filtración de gran tamaño, por lo que aún se desconoce todo lo que ha podido quedar expuesto. Sin embargo, como se ha recogido en un recopilatorio en Git-Hub, por el momento, se trata de contenido relacionado con archivos internos de títulos antiguos, tanto de versiones beta como de juegos terminados.

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Así lo han recogido medios como The Verge y Toms Hardware. Precisamente desde este último han matizado que la filtración no tiene su origen en una brecha de seguridad, sino que se prevé que los archivos se hayan podido extraer a partir de un punto accesible que Valve dejó abierto en su infraestructura heredada, por lo que solo se ha desvelado contenido de entre los años 2003 y 2013, cuando la compañía actualizó su plataforma del sistema Steam 2 a SteamPipe.

Concretamente, como han compartido a través de redes sociales distintos usuarios que han navegado entre los archivos, se han encontrado recursos de desarrollo propio de Valve, por ejemplo, relacionados con la entrega finalmente cancelada de Half-Life 2: Episodio 3 y un nuevo arma conceptual llamada 'Weponizer'.

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También se ha compartido contenido no incluido en el videojuego Portal 2 e, incluso, una versión desconocida de F-Stop, el título que iba a ser una precuela o versión temprana de Portal 2 y que incluye mecánicas centradas en una cámara para manipular objetos.

Siguiendo esta línea, se ha filtrado igualmente información del código de motor de Left 4 Dead 2. Además, también se ha hallado información de títulos desarrollados por terceros, entre lo que se incluyen versiones iniciales de Call of Duty y de Resident Evil, así como datos de Fallout y Civilization.

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Se ha de tener en cuenta que, por el momento, Valve no se ha pronunciado al respecto. Por lo que aún se desconoce el origen de la filtración y a qué contenido ha afectado concretamente.