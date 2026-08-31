Sabalenka inicia la defensa de su corona con triunfo arrollador ante Osorio

Guardar

Miami (EE.UU.), 31 ago (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka inició con buen pie la defensa del título del Abierto de Estados Unidos tras arrollar este lunes a la colombiana Camila Osorio en primera ronda y sumar su decimocuarta victoria consecutiva en el certamen de Nueva York.

Sabalenka, número 1 del mundo, se impuso a Osorio (n.59) por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 27 minutos de partido.

La bielorrusa, que busca convertirse en la tercera mujer en ganar tres veces seguidas el torneo de Nueva York, después de las estadounidenses Chris Evert (1975-1978) y Serena Williams (2012-2014), dominó el partido desde el resto y no concedió opciones a la colombiana.

PUBLICIDAD

Sabalenka rompió cinco veces a Osorio, tres de ellas en el primer set, que contrarrestaron las dos veces que perdió su servicio.

Osorio apenas registró un 57 % de efectividad en el primer saque y ganó un 25 % de los puntos jugados con su segundo servicio. Tuvo la oportunidad de adelantarse con 2-3 y dos puntos de 'break' en el segundo set, pero los desaprovechó y acabó cayendo tras ceder su saque con 4-4.

PUBLICIDAD

La próxima rival de Sabalenka será la rusa Polina Iatcenko (n.160), procedente de la clasificación, y quien derrotó en primera ronda a la mexicana Renata Zarazúa (n.74).

Para Osorio, esta es su cuarta eliminación consecutiva en la primera ronda del torneo de Nueva York. Su mejor resultado fue la segunda ronda que alcanzó en 2021 y 2022 en sus dos primeras participaciones.