La Zona Franca de Gran Canaria centra en Colombia y Panamá sus esfuerzos, porque ve "grandes sinergias" para Canarias

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El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, considera que América Latina es clave para Canarias y precisa que ve en Colombia o Panamá "grandes sinergias" para el tejido empresarial canario, por lo que está construyendo en estos países una presencia constante y "positiva".

"Tenemos una hoja de ruta muy bien definida y planteada que hemos venido afianzando paso a paso desde hace años. Además, la estrategia nació del estudio de las balanzas comerciales de Canarias, del examen de dónde están las oportunidades de negocio aprovechables por el tejido canario y de la conversación previa con los representantes de los países objetivo para que nos dieran su opinión sobre el diagnóstico elaborado", explicó en declaraciones a Europa Press.

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Así y con el apoyo de los cuerpos consulares, la Zona Franca de Gran Canaria está "desarrollando una agenda de misiones y de presencia en el continente muy intensa" con "un posicionamiento muy claro y positivo en varios países de América Latina, en especial Colombia y Panama, que son lugares donde podemos encontrar grandes sinergias para el tejido productivo canario".

Además, Corujo explicó que han "intensificado" su "presencia en los organismos internacionales" de su ámbito, como la Asociación de Zonas Francas Iberoamericanas y la Organización Mundial de Zonas Francas. "Consolidar los pasos dados y que nos mantengamos como un socio confiable es fundamental", sentenció.

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"Los canarios conocemos perfectamente que venir de lejos a aparecer y desaparecer no está bien visto a pie de calle en el territorio, en esto nos entendemos muy bien con los países latinoamericanos, nos comprendemos perfectamente. Vamos a seguir demostrando que vamos a largo plazo y cada vez acercando más a las empresas de las dos orillas", incidió.

Corujo defendió también que "hay mucho esfuerzo por hacer para que las empresas canarias puedan instalarse en el exterior" y "que ensanchen su mercado", aunque defendió el camino andado: "Sinceramente yo no tengo la opinión de que no se haya avanzado nada, al contrario, opino que a pesar de que evidentemente queda camino por recorrer, los números (en importaciones y exportaciones, en TEUS que pasan por las Zonas Francas y los Puertos de Canarias, en número de empresas ZEC, en número de empresas canarias que participan en licitaciones internacionales y muchos otros parámetros) demuestran el enorme camino recorrido hasta el momento, en especial en los últimos años, diría que del 2020 en adelante".

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