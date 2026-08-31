Gobernador del Banco de Inglaterra advierte del riesgo de la IA para los mercados globales

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Londres, 31 ago (EFE).- El presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, expresó este lunes su preocupación por el auge de la inteligencia artificial y advirtió que sus riesgos cibernéticos podrían desencadenar una "gran crisis" y desestabilizar los mercados globales.

En una carta dirigida a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos del G20 antes de su reunión esta semana en Carolina del Norte (Estados Unidos), Bailey aseveró que los mercados continúan siendo vulnerables a una "posible corrección desordenada" transfronteriza, dado el contexto del conflicto en Oriente Medio, las fragilidades de los mercados de deuda, y la pujanza de modelos avanzados de IA.

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El presidente de la FSB -organismo mundial de control de estabilidad financiera- afirmó que las empresas de servicios financieros y los grupos tecnológicos deben prepararse para "escenarios más graves que impliquen interrupciones simultáneas en múltiples empresas o dependencias tecnológicas compartidas" así como para tomar medidas y mejorar su capacidad en gestión de riesgos, respuesta y recuperación ante potenciales ciberataques.

A juicio de Bailey, la preocupación más inmediata para el sistema financiero son los riesgos cibernéticos asociados a la IA y su capacidad para alterar la velocidad, la escala y la economía de un ataque; que podría "socavar la confianza del mercado en todo el sistema, especialmente debido a la elevada concentración de proveedores de servicios externos".

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"La IA no respetará las fronteras nacionales", dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, que recordó que el sistema financiero global está "altamente interconectado" por lo que, en caso de un ciberataque, podría extenderse con rapidez a través de infraestructura y proveedores tecnológicos compartidos.

Por otro lado, Bailey reconoció que esta tecnología también ofrece una oportunidad para reforzar la ciberdefensa, pues aseguró que algunos "acontecimientos recientes" han demostrado que en ocasiones, los protocolos a la hora de desarrollar, lanzar e implantar los modelos avanzados de IA "no están en regla", aumentando los riesgos para el mercado financiero y más allá.

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"Tomar las medidas adecuadas para fomentar la creación y el despliegue de modelos (de IA) de forma segura y responsable a escala mundial debería, en mi opinión, ser una prioridad. Y beneficiaría a todos los sectores de la economía, entre otras cosas, al contribuir a la estabilidad financiera y al crecimiento económico", concluyó. EFE