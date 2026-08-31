El FSB señala como "preocupación más inmediata" el riesgo cibernético por la IA de vanguardia

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El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el supervisor financiero global, considera el impacto potencial de la IA de vanguardia sobre el riesgo cibernético como "la preocupación más inmediata" para el sistema financiero, advirtiendo de que los mercados "siguen siendo vulnerables a una corrección potencialmente desordenada".

"Me preocupa que una gran perturbación o una combinación de perturbaciones pueda desencadenar simultáneamente múltiples vulnerabilidades", señala el presidente del FSB, Andrew Bailey, en una carta remitida a los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 antes de sus reuniones del 31 de agosto y el 1 de septiembre.

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En su misiva, advierte de que, en el contexto del conflicto en curso en Oriente Próximo, los mercados siguen siendo vulnerables a una corrección potencialmente desordenada que podría extenderse a través de las fronteras, especialmente dadas las fragilidades en los mercados de deuda soberana, las vulnerabilidades en el crédito privado y las elevadas valoraciones de los activos.

El también gobernador del Banco de Inglaterra, considera que el panorama de riesgos se ha visto aún más complicado por la aparición de modelos de IA de vanguardia, que muestran una autonomía y capacidad de resolución de problemas cada vez más sofisticadas, así como capacidades de amenaza, lo que es particularmente importante desde la perspectiva de la estabilidad financiera, puesto que "los riesgos asociados a la IA de vanguardia no respetan las fronteras nacionales".

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En este sentido, dado que el sistema financiero global está altamente interconectado, las diferencias en los marcos legales, la capacidad cibernética, la resiliencia y la capacidad de recuperación entre jurisdicciones podrían tener consecuencias que trascienden el lugar donde se origina un incidente y convertirse en una fuente de vulnerabilidad.

"Para el sistema financiero, la preocupación más inmediata reside en el impacto potencial de la IA de vanguardia sobre el riesgo cibernético", señala Bailey, ya que esta nueva tecnología podría alterar sustancialmente la velocidad, la escala y la economía del riesgo cibernético, socavando la confianza del mercado en todo el sistema, por lo que empresas y autoridades deben estar preparadas para un entorno de amenazas caracterizado por un mayor volumen de vulnerabilidades y un ritmo de actualización más rápido.

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