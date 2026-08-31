EEUU elogia el acuerdo entre el este y el oeste de Libia para la celebración de elecciones

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Túnez, 31 ago (EFE).- El asesor del Gobierno estadounidense para África, Massad Boulos, elogió este lunes el acuerdo alcanzado entre representantes del este y el oeste de Libia por el que ambas partes -abiertamente enfrentadas desde 2014- se comprometen a propiciar la celebración de elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de dos años, para avanzar en la unificación nacional.

El acuerdo, suscrito este domingo bajo los auspicios de la misión de la ONU para Libia (UNSMIL), llegó tras numerosos intentos fallidos de celebrar unos comicios, como primer paso hacia la unificación institucional y política que ponga fin a la crisis que arrastra el país desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, y acentuada tres años después con la división de Libia.

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"La firma marca un alentador paso adelante en el proceso político de Libia", expresó Boulos a través de X, donde, además, elogió a las partes "por su compromiso constructivo y por haber alcanzado un acuerdo sobre cuestiones clave".

En su opinión, "ahora es el momento de aprovechar este impulso" mediante el avance de la implementación "real" del pacto y lograr "mayores progresos hacia unas elecciones nacionales, instituciones unificadas y una Libia estable y próspera".

El acuerdo recibió también el apoyo de la delegación de la Unión Europea (UE) en Libia y las misiones diplomáticas de los Estados miembros en el país magrebí, que emitieron una declaratoria conjunta en la calificaron la firma como un "paso importante hacia la unificación institucional y la creación de condiciones para unas elecciones justas".

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Sin embargo, varias autoridades libias, así como miembros de partidos, milicias y consejos de ancianos -con gran poder en el país- rechazaron la firma del documento.

En este sentido, el líder del Consejo Presidencial -que desempeña el rol de jefe de Estado encargado-, Mohamed Menfi, manifestó que el acuerdo "no cuenta con la transparencia que debe regir cualquier proceso dirigido por la ONU".

Por su parte, el presidente del Alto Consejo de Estado -órgano consultivo con funciones de Senado-, Mohamed Takala, rechazó el contenido del documento por no contar con todas las "partes e instituciones libias para la elaboración y aprobación del acuerdo".

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El pacto deja sin efecto parte de la hoja de ruta inicial de la UNSMIL presentada en agosto de 2025 ante el Consejo de Seguridad, que contemplaba la celebración de elecciones en un plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha de su presentación.

Desde 2014, tras la celebración de las últimas elecciones, Libia está dividida institucionalmente, con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), liderado por el primer ministro Abdelhamid Dbeiba, al frente del oeste del país, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar. EFE

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