Al menos 10 lesionados tras ataque explosivo a comandancia en estado mexicano de Zacatecas

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Ciudad de México, 31 ago (EFE).- Al menos 10 lesionados, dos en estado grave, fue el saldo que dejó una explosión de un coche en el municipio de Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, centro-norte de México, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.

En entrevista radiofónica con el medio de comunicación Grupo Fórmula, el titular de la Fiscalía, Cristian Paul Camacho, explicó que el domingo por la noche "hubo una agresión armada en contra de la Comandancia de Ojocaliente" presuntamente por un grupo delictivo que "lamentablemente (...) usó explosivos".

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"Tenemos en total 10 personas lesionadas, entre ellos agentes de la corporaciones, y hasta el momento no hay fallecidos y la situación fue atendida ayer" y controlada por distintas agencias de seguridad, explicó.

En este sentido el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano indicó en un mensaje en redes sociales, que "tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas", las instituciones que integran el Gabinete "colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables".

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Además de que autoridades municipales, estatales y federales refuerzan el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano está integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (coordinadora), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

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El ataque con explosivos fue calificado por medios de Zacatecas como una explosión de un coche-bomba y según versiones, apoyadas por el propio fiscal, el ataque podría haber sido ejecutado por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario señaló en la entrevista que probablemente el ataque del domingo podría estar relacionado con una agresión registrada el sábado, también con un artefacto explosivo, contra agentes de la Policía de Zacatecas en los límites con Aguascalientes, hechos que derivaron en que un sujeto de 18 años fuera arrestado, quien dijo pertenecer al grupo delictivo.

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Camacho explicó que en "uno de los vehículos utilizados, donde posiblemente estaba el explosivo", se identificó el número de serie, el cual cuenta con un reporte de robo en abril de 2026 en el estado de Jalisco.

Añadió que en la zona donde ocurrió el ataque "hay un predominio, una cierta presencia del Cártel Jalisco y del Cártel del Pacífico. Y las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación", expuso.

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Sobre el tipo de explosivo utilizado, el fiscal indicó que se trataba de "un tubo de metal (relleno) principalmente de pólvora comprimida. Son conocidos en seguridad como un artefacto explosivo improvisado (aretsanal)", dijo. EFE