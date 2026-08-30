Agencias

Un tiroteo en una fiesta deja al menos una fallecida y cinco heridos en el norte de Suiza

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Una joven de 22 años ha muerto ha muerto y otras cinco personas han resultado heridas esta madrugada en el norte de Suiza por un tiroteo ocurrido en la localidad de Aarau cuyo autor se ha dado por ahora a la fuga, según ha informado la Policía en redes sociales.

Los heridos han sido identificados como cuatro hombres y una mujer de entre 24 y 27 años, todos hospitalizados en estado desde leve a grave, según la Policía de Aarau. Los posibles motivos, así como las circunstancias exactas del acto delictivo "aún están poco claros".

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La fiesta estaba ocurriendo en los alrededores de una pista de carreras de caballos cuando comenzaron los disparos en torno a las 03.00 de la madrugada (hora en la España peninsular y Baleares).

La Policía cantonal de Argovia ha procedido a acordonar la zona entera, incluyendo los terrenos alrededor de la pista, como una piscina y un campo deportivo. Los afectados que no han necesitado de hospitalización han pasado la noche en un gimnasio cercano.

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