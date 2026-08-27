Unas 10.000 familias necesitan ayuda urgente en Nepal tras las inundaciones, alerta la OMS

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Katmandú, 27 ago (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves, citando datos de autoridades de Nepal, que unas 10.000 familias del país necesitan ayuda urgente tras la inmensa riada que golpeó ayer una zona fronteriza con el Tibet, dejando un saldo preliminar de 289 muertos.

En una declaración a EFE, la oficina nepalí de la OMS explicó que trabajan conjuntamente con el Gobierno para atender el desastre -ocurrido en el distrito de Rasuwa, en la provincia nepalí de Bagmati-, con unos 1.400 desaparecidos reportados entre Nepal y China, centenares de ellos turistas extranjeros.

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Citando a la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (Ndrrma), la OMS dijo que unos "10.000 hogares necesitan ayuda inmediata", especialmente en zonas cercanas a Rasuwa, colindante con el condado de Gyirong, en la región autónoma del Tíbet.

"Se han reportado daños en un total de cuatro centros de salud, tres de ellos completamente destruidos. Dos hospitales adicionales presentan interrupciones en sus servicios", prosiguió la agencia humanitaria.

El organismo de Naciones Unidas remarcó que aún se encuentran "identificando las necesidades prioritarias en materia de salud", por lo que advirtió que las cifras de víctimas y daños variarán previsiblemente en las próximas horas, conforme avance la búsqueda de supervivientes y el acceso a zonas devastadas por la riada.

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Por ahora, la OMS ya envió una primera avanzada de ayuda que incluye tiendas de campaña multiusos "para facilitar la prestación de servicios de salud en las zonas afectadas".

Por su parte, la directora nacional de la ONG Care Internacional, Mona Sherpa, subrayó ayer que estas inundaciones "han generado preocupación por la propagación de enfermedades de transmisión hídrica debido a los daños en las infraestructuras de agua y saneamiento".

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La organización no gubernamental también prevé movilizar ayuda en el territorio afectado, donde la Policía y el Ejército nepalí han desplegado 7.400 efectivos en las últimas 24 horas.

Las autoridades siguen evaluando el origen de la riada, ya que en un primer momento se contempló como posibilidad un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet, pero también se aludió a un terremoto. EFE

(Foto)(Vídeo)