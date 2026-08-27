Juez ordena un proceso penal a exmilitar acusado de contrabando de combustible en México

Guardar

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- Un juez mexicano ordenó este jueves procesar de manera penal al exmando de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez de control determinó que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal contra Farías y ratificó la prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el central Estado de México.

PUBLICIDAD

La FGR señaló en un comunicado que su Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó “datos de prueba contundentes” para sustentar la acusación contra el exmando naval por su probable intervención en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, específicamente en la modalidad de ocultamiento.

La resolución se produjo después de que la defensa de Farías solicitara ampliar el plazo constitucional para que el juez decidiera si procedía abrir el proceso.

El miércoles, tras una audiencia de más de nueve horas, sus abogados presentaron peritajes, testimonios y actos de investigación para confrontar parte de los cerca de cien datos de prueba aportados por el Ministerio Público dentro de la causa penal 325/2025.

PUBLICIDAD

El abogado Epigmenio Mendieta sostuvo entonces que los elementos de la Fiscalía no acreditaban que Farías fuera integrante ni líder de la organización criminal que le atribuyen las autoridades.

Horas antes de conocerse la resolución judicial, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que existe “una carpeta de investigación muy sólida” contra Farías y lo vinculó con una red que distribuía combustible introducido ilegalmente al país.

“Hay suficientes datos para conocer que esta persona, pues, tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos”, aseguró la mandataria.

Sheinbaum señaló que en la trama investigada aparecen antiguos mandos de la Marina, empresarios y otras personas, algunos ya detenidos y otros cuya extradición ha solicitado México a Estados Unidos.

Farías fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina tras una ficha roja de Interpol emitida a petición de la FGR, y llegó a México la semana pasada después de ser expulsado de ese país.

La Fiscalía señala a Farías y a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna como presuntos integrantes de una estructura relacionada con el denominado ‘huachicol fiscal’, un esquema mediante el cual el combustible es introducido a México bajo clasificaciones distintas para evadir el pago de contribuciones.

PUBLICIDAD

Farías, quien alcanzó el grado de contralmirante, fue dado de baja definitiva del Servicio Activo de la Armada de México el pasado 16 de abril. EFE