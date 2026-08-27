Iberia lanza su nueva campaña con vuelos a partir de 24 euros

27/08/2026 Iberia ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA IBERIA

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La aerolínea Iberia ha puesto en marcha este jueves su tradicional campaña de tarifas reducidas de fin de verano, ofreciendo billetes en vuelos nacionales desde 24 euros por trayecto, conexiones por Europa desde 29 euros y rutas hacia Estados Unidos y América Latina a partir de 170 y 258 euros, respectivamente.

La iniciativa ha abierto este 27 de agosto con una preventa exclusiva de cuatro días para socios del programa Iberia Club, mientras que la venta general estará disponible para el público entre el 31 de agosto y el 23 de septiembre.

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Los billetes adquiridos permitirán volar entre el 1 de octubre de 2026 y el 10 de junio de 2027 a destinos de España y Europa, y hasta el 31 de mayo de 2027 en destinos de largo radio (América Latina, Estados Unidos, Canadá y Asia).

La aerolínea ofrece vuelos directos a nueve destinos en Estados Unidos. Washington está disponible desde 170 euros por trayecto, Boston desde 175, Nueva York desde 178 y Chicago desde 198 euros.

También es posible viajar a Miami por 235 euros o a Orlando, uno de los destinos más populares para disfrutar de sus parques temáticos, desde 263 euros por trayecto. Asimismo, los clientes que deseen volar hasta Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, podrán hacerlo desde 225 euros por trayecto.

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Dentro de la programación promocional se incluyen tarifas hacia las nuevas incorporaciones del plan estratégico de la compañía, como las conexiones a Toronto, Monterrey, Orlando, Recife o Fortaleza.

Asimismo, la aerolínea española ha integrado pasajes hacia Tokio desde 462 euros por trayecto y paquetes combinados de vuelo más hotel o coche con descuentos que alcanzan los 300 euros.

Así, los clientes pueden reservar vuelos de ida y vuelta y dos noches de hotel en Roma desde 149 euros, en París desde 159 euros o en Nueva York desde 579 euros. Para quienes prefieran recorrer el destino a su ritmo, la oferta de Vuelo+Coche permite disfrutar de vuelos de ida y vuelta y tres días de alquiler de coche en Tenerife desde 129 euros, o viajar a Miami con vuelos y siete días de coche de alquiler desde 719 euros.

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Además, todos estos paquetes incluyen una maleta facturada y Avios extra. En concreto, los clientes acumularán 3 Avios adicionales por cada euro gastado, que se sumarán a los obtenidos por el propio vuelo.