China dice haber evacuado a todos los turistas de la zona tibetana afectada por la riada

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Pekín, 27 ago (EFE).- Las autoridades chinas evacuaron este jueves a 555 turistas que se encontraban en el condado tibetano de Gyirong, una de las zonas afectadas por la riada que golpeó una franja fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet, y aseguraron que ya no quedan viajeros varados en la zona.

La televisión estatal CCTV informó de que las autoridades organizaron el traslado de los visitantes cuyos itinerarios se vieron alterados por el desastre, con la colaboración del departamento local de Cultura y Turismo y de los hoteles de la zona.

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La mayoría de los turistas comenzó a abandonar Gyirong durante la mañana local de este jueves y, tras organizar las salidas en función de sus distintos itinerarios, un total de 555 había sido evacuado, agregó el medio estatal.

El traslado se produce mientras continúan las operaciones de búsqueda en Gyirong, donde el último balance chino mantiene en tres los fallecidos y en 558 las personas con las que se ha perdido el contacto, 260 de ellas extranjeras.

El Tíbet es un popular destino turístico de montaña y cultural entre los viajeros chinos. En 2025, la región registró 70,73 millones de visitas turísticas, un 10,71 % más que el año anterior, según datos del Departamento de Cultura y Turismo del gobierno regional tibetano.

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Aunque los turistas extranjeros no pueden realizar viajes individuales al Tíbet y necesitan contratar viajes organizados por una agencia local, la región registró en 2025 unas 437.400 visitas turísticas procedentes del exterior, un 36,5 % más interanual.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China bajo control de Pekín desde la década de 1950 y cuya situación política, cultural y religiosa es objeto de críticas por parte de algunos países, así como de la Unión Europea (UE), la ONU y organizaciones de derechos humanos, que piden que se protejan los derechos y libertades del pueblo tibetano.

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En conjunto, los balances que han ofrecido por separado Nepal y China contabilizan al menos 362 fallecidos y cerca de 1.400 desaparecidos a causa del desastre. EFE

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