AMP. Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis ya saben su primer camino en la Champions

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El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal CF y el Real Betis ya conocen sus respectivos rivales en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027, con el conjunto blaugrana, el colchonero y el castellonense posiblemente como los peores parados, según deparó el sorteo celebrado este jueves.

Los cinco representantes de LaLiga EA Sports tienen ya en su poder la hoja de ruta inicial para llegar a la final de la máxima competición de clubes que se celebrará esta temporada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 5 de junio. Un torneo que dará inicio el próximo 8 de septiembre, con una liguilla que concluirá el 27 de enero en una jornada final unificada y donde los ocho primeros evitarán jugar los 'playoffs' de acceso a los octavos de final.

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En principio, pese a partir el bombo 1, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid no tuvieron mucha suerte y les tocaron rivales duros del 2, aunque a ambos les favoreció para compensar que a dos de sus tres teóricos principales oponentes les recibirán en sus estadios. El Real Madrid salió más agraciado teóricamente, con dos enemigos de peso y luego más asequibles.

Así, el equipo que entrena Hansi Flick tendrá enfrente principalmente el París Saint-Germain francés del exentrenador y jugador Luis Enrique Martínez, ganador de las dos últimas ediciones y con el que ya se ha topado varias veces en los últimos años, entre ellas en la fase de liga del año pasado con victoria parisina por 1-2. En esta ocasión le tocará jugar en el Parque de los Príncipes donde ganó 2-3 en su última visita en abril de 2024.

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Además, el Barça se medirá a dos equipos de la siempre potente Premier League inglesa como el renovado Manchester City, ya sin Pep Guardiola y en un choque especial para el centrocampista español Rodri Hernández, y al Aston Villa de Unai Emery, campeón de la Liga Europa, aunque en ambos casos lo hará en el Spotify Camp Nou.

A partir de ahí, su calendario se endulza, con su otra visita más complicada al competitivo Sporting de Portugal, cuartofinalista el año pasado, y salidas ante el Galatasaray turco y el modesto debutante azerbayano Sabah, mientras que en casa recibirá al Feyenoord neerlandés y a otro novato como el Como 1907 italiano que dirige el exjugador Cesc Fábregas.

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Por su parte, el Atlético, anfitrión de la final en el Metropolitano, se enfrentará a tres campeones de Europa como el Bayern de Múnich alemán, y al Liverpool FC, con el que ya se vio las caras el año pasado con derrota 3-2 en Anfield, y el Manchester United ingleses. Lo mejor es que el conjunto germano y los 'Diablos Rojos', que retornan a la Champions, visitarán su feudo, mientras que volverá a jugar a domicilio ante los 'Reds'.

Los rojiblancos también se reencontrarán con el Bodo/Glimt noruego, que el año pasado fue capaz de sorprenderle en el Metropolitano y que ahora ejercerá de local, mientras que las otras salidas serán al PSV neerlandés y el Stuttgart alemán. El Fenerbahce turco y otro equipo de Noruego, el Viking, serán sus otros dos visitantes.

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BUEN SORTEO PARA EL REAL MADRID

Por su parte, el Real Madrid tuvo algo más de suerte, aunque tendrá dos oponentes de nivel, sobre todo el Arsenal FC inglés, actual subcampeón que entrena el español Mikel Arteta y al que además le tendrá que visitar en el Emirates Stadium, donde hace dos temporadas fue goleado por 3-0 en la ida de los cuartos de final.

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Los 'Gunners' serán el principal escollo para el 15 veces campeón de Europa, que también se medirá, como local, a un campeón de Europa como el Inter de Milán italiano, club muy unido a la figura de su técnico, José Mourinho, que logró el triplete con los 'neroazzurri' en 2010 justo antes de poner rumbo a su primera etapa en el Santiago Bernabéu.

No será el único exequipo que tendrá enfrente 'Mou' que también se cruzará con la AS Roma italiana, una de sus salidas junto a las del Shakhtar ucraniano y el AEK griego. El PSV neerlandés, el RB Leipzig alemán, equipo del fichó por mucho dinero al joven extremo marfileño Yan Diomande, y el debutante LASK austriaco serán los otros que pasen por el Bernabéu.

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Finalmente, el Villarreal CF, que estaba en el bombo 3, tuvo también un esperado sorteo duro con duelos ante el PSG, el Liverpool, el Manchester United, el Borussia Dortmund alemán, el Nápoles italiano, el Fenerbahce, el Sabah y el Slovan Bratislava eslovaco, frente a los que intentará mejorar sus pobres prestaciones del año pasado, mientras que el Real Betis, en su retorno a la Champions 21 años después y que partía desde el bombo 2, se topará con el Arsenal FC, el Bayern, el Oporto portugués, el Dortmund, el Feyenoord, el Como 1907, el Lille francés y el Slovan.

--RIVALES DE EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS

FC BARCELONA: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting Portugal (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como 1907 (C) y Sabah (F).

REAL MADRID: Inter (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), RB Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) y AEK (F).

ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C) y Stuttgart (F).

VILLARREAL CF: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Nápoles (C), Fenerbahce (F), Sabah (C) y Slovan Bratislava (F).

REAL BETIS: Arsenal (C), Bayern (F), Oporto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como 1907 (C) y Slovan Bratislava (F).