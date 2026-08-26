La Tomatina de Buñol (Valencia) contará con 150.000 kilos de tomates, 30.000 kilos más que en 2025

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El municipio valenciano de Buñol celebra este miércoles su famosa batalla de la Tomatina, que cumple su 79 aniversario, con un total de 150.000 kilos de tomates cargados ya en siete camiones y preparados para ser lanzados en una fiesta que este año quiere ser "un poco más accesible" y "abierta a todo el mundo".

En total, son 30.000 kilos más que el pasado año, según ha informado el primer teniente de alcalde y concejal de la fiesta popular, Sergio Galarza, que ya espera el momento de la carcasa que arranca la fiesta en la que participarán unas 22.000 personas de múltimples nacionalidades: "australianos, americanos, japoneses, chinos y, ahora mismo, están viniendo mucho más de la India".

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El tomate, de la variedad pera, se planta exclusivamente para la Tomatina y llega de cultivos de Badajoz. "Si no, no existiría, ya que no está apto para el consumo humano. Ya vienen blanditos, tiene que haber un tipo de maduración para que cuando la gente lo coja, con solamente el gesto de apretar, se esclafe y se pueda lanzar sin ningún peligro", ha explicado.

Una de las novedades de este año es precisamente el incremento de la cantidad de tomates: "El año pasado eran 120.000 kilos, mientras que este año son 150.000". En todo caso, el balance económico "siempre sale positivo a la ciudadanía", ha afirmado. De los siete camiones que van a salir al recorrido, seis lo harán desde San Luis y el séptimo saldrá solamente a la Plaza de la Diputación.

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Galarza ha resaltado que lo más especial de la Tomatina de Buñol es que, "después de 79 años, la gente del pueblo siga queriéndola y proponiéndola, porque al final todo el mundo que quiere colaborar entra y se le escucha. Esa gracia de que la gente de Buñol pueda decidir cómo hacerla y qué mejorar, creo que esa es la gracia que tiene la Tomatina. La gente, los comercios, sacan barras a la calle; los hoteles están llenos, Valencia entera vive por y para la Tomatina esta semana", ha mantenido.