Detenido el gerente de una empresa por simular ser víctima de un robo con violencia de 6.500 euros

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 45 años como presunto autor de una simulación de delito y apropiación indebida, tras denunciar haber sido víctima de un robo con violencia en la oficina de la empresa de la que era gerente por parte de un varón que supuestamente le amenazó con un arma blanca y le golpeó para hacerse con el dinero de la caja fuerte, que ascendía a 6.500 euros. La investigación policial ha revelado que estos hechos carecían de veracidad.

La investigación se inició a raíz de la denuncia del gerente de una empresa nacional, quien dijo haber sido asaltado por un varón a primera hora de la mañana, que presuntamente entró en la nave de la mercantil y le amenazó con un objeto punzante para que le diera el dinero de la caja, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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El denunciante manifestó que, al oponerse al requerimiento del supuesto asaltante, este le propinó entre cuatro y cinco pinchazos en el abdomen con el objeto punzante y le golpeó en la cabeza, por lo que quedó aturdido.

En este momento, de acuerdo con la denuncia del gerente, el presunto autor accedió a su despacho y sustrajo de la caja fuerte, cuya puerta se encontraba entreabierta, un sobre que contenía unos 6.500 euros en efectivo.

Tras el supuesto robo, el denunciante dijo que, una vez se recuperó, solicitó auxilio a un establecimiento próximo, desde donde se dio alerta a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y servicios sanitarios, que le prestaron una primera asistencia. Posteriormente, fue atendido en un centro hospitalario.

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Así fueron los hechos relatados por el denunciante tras el supuesto suceso, de cuya investigación se hicieron cargo los agentes de la Comisaría del Distrito Centro de Alicante de la Policía Nacional.

"CONTRADICCIONES"

Sin embargo, los agentes policiales encontraron "numerosas contradicciones" entre la versión denunciada y los indicios hallados tras las diligencias de investigación practicadas.

De esta manera, averiguaron que, apenas dos meses antes, se había producido en la empresa el hurto al descuido de una cuantía relevante, 2.450 euros, propiedad de la mercantil y que estaban depositados en una caja de caudales que había en un despacho. Al mismo tiempo, se determinó que este hecho también habría ocurrido en presencia del denunciante, según la Policía Nacional.

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Este presunto suceso previo había ocurrido pocos días después de haber sido contratado el gerente, que según el responsable nacional de la mercantil, acumuló de manera excepcional en la empresa un montante de dinero en efectivo "inusual", en concreto, el posteriormente robado con violencia, a pesar de que la política de la empresa era "reacia" a ello, para prevenir "situaciones de riesgo" como la que se reflejaba en la denuncia.

Por otro lado, el denunciante dijo que los hechos se habían producido poco después de las 06.00 horas. Esta declaración llamó la atención de los investigadores, ya que "nunca había fichado tan temprano". Según la Policía Nacional, con carácter general, la hora habitual de inicio de su jornada laboral se situaba entre las 07.00 y las 08.00 horas, si bien carecía de horario fijo.

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Del mismo modo, se valoró el alcance de las heridas presentadas por el denunciante y que constaban en el parte médico aportado, las cuales eran de carácter superficial y resultaban compatibles con una autolesión.

DETENCIÓN

Finalmente, analizados estos indicios y otros más, junto con otras contradicciones halladas, los agentes concluyeron que los hechos denunciados por el responsable de la mercantil "no respondían a la realidad", sino que más bien habrían sido presuntamente escenificados por el propio denunciante para apropiarse de los 6.500 euros en efectivo que, de forma "excepcional", había depositados en la caja fuerte de la empresa.

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Por este motivo, los investigadores llevaron a cabo las gestiones tendentes a su localización y detención como presunto responsable de los hechos investigados, siendo todo lo instruido puesto a disposición de los juzgados de Alicante.