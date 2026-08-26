Un eclipse parcial lunar será visible en toda España mañana y se podrá observar a simple vista

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Un eclipse parcial de la Luna será visible en toda España durante la noche del jueves al viernes, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Su observación se podrá realizar a simple vista: ni entraña ningún riesgo ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial.

Por zonas, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse en el centro y este peninsular, Baleares y Melilla. Mientras tanto, en el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar tendrá lugar despues de que acabe la fase parcial. Ese día también se dará una luna llena.

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Este eclipse parcial lunar tendrá lugar después del eclipse solar total registrado el pasado miércoles. Su fase total fue visible desde el Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte del océano Atlántico, y desde España justo antes de la puesta del Sol.