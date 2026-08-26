Patronal francesa: nuestro modelo está agotado y debe alinearse con el de países vecinos

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París, 26 ago (EFE).- El presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin, afirmó este miércoles que el modelo social de su país "está agotado" y, de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera, subrayó como prioridades reducir el gasto público y alinearse con los sistemas sociales de los países vecinos.

"Nuestro país debe considerar que el restablecimiento de las cuentas públicas no es una opción, sino una condición previa" y eso "debe hacerse con el recorte del gasto público y no con el fantasma de la anulación de la deuda", señaló Martin en la inauguración de La Ref, dos jornadas de debates que como cada año organiza La Movimiento de Empresas de Francia (Medef) al final del verano.

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La anulación de un tercio de la deuda pública francesa en manos del Banco de Francia -de hecho son títulos controlados por el Banco Central Europeo (BCE)- es una propuesta antigua del candidato al Elíseo de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que ha vuelto a primera línea del debate político con el horizonte de los comicios presidenciales del 18 de abril y el 2 de mayo.

El presidente de la patronal, que advirtió contra los "profetas de la desgracia, los que se apoyan en los miedos y en las fracturas", insistió en que su organización asume que sus "convicciones son liberales" frente a un país en el que, en su opinión, hay un intervencionismo público que impone trabas a las empresas.

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"Si el estatismo fuera la solución, seríamos los campeones del mundo", ironizó antes de insistir en que lo que quieren es "un programa presidencial de libertad" y que las francesas son "las empresas del mundo que están sometidas a una mayor fiscalidad".

Se esforzó en desmontar algunos "fantasmas" que a su juicio dan una imagen falsa, en particular porque "Francia no es un país ultraliberal", sino que por el contrario ostenta "el récord de gasto público", y a ese respecto avisó que "aumentar ese gasto público sería una forma de acabar de ahogarnos".

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"Nuestro modelo social está agotado. Los franceses lo saben y lo saben más todavía los jóvenes, que empiezan a puentear las reglas, por ejemplo con el régimen de las microempresas", señaló Martin.

Se refirió en particular a la reforma de las pensiones, que debía retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, para criticar la suspensión, decidida por el Gobierno como una concesión a comienzos de año a los socialistas para que éstos no lo tumbaran y pudieran salir adelante los presupuestos.

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El presidente de la patronal aseguró que van a "luchar" para salvar el sistema de protección social, "pero no para salvar las apariencias", e insistió en que "lo que necesita nuestro país es trabajar e invertir más" y "decir lo contrario es pretender que la Tierra es plana".

Para salvarlo, consideró que "hará falta más capitalización" en el sistema de pensiones pero también aumentar la tasa de empleo de los jóvenes, que es muy inferior a la de los países nórdicos y a la de otros países de Europa occidental como Países Bajos o Alemania.

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"Tenemos que alinear nuestros regímenes sociales con los de nuestros vecinos", resumió el máximo responsable del Medef, que representa a 240.000 empresas que dan trabajo a 12 millones de personas en Francia.

Para Martin, que este jueves acoge en La Ref a siete de los principales pretendientes al Elíseo para un debate entre ellos, subrayó que "la decisión central de las presidenciales es crecimiento o decrecimiento". El Medef, dijo, está a favor del "crecimiento responsable". EFE

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