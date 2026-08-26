Nitter queda fuera de servicio tras recibir una carta de cese y desistimiento de X exigiendo su eliminación definitiva

Guardar

X Corp ha enviado una carta de cese y desistimiento exigiendo el cierre del proyecto de código abierto Nitter, que ha cesado sus servicios tras ser acusado de un uso ilícito de la API de X, así como de extraer datos de la red social y acceder a las cuentas y tokens de inicio de sesión de los usuarios.

Nitter es un proyecto de código abierto que actúa como intermediario para poder leer el contenido de la red social X de forma externa, es decir, sin necesidad de disponer de una cuenta, mostrando además el contenido en orden cronológico, sin publicidad y sin rastreadores, por lo que evita que la plataforma rastree la dirección IP o los hábitos de navegación del usuario.

PUBLICIDAD

Precisamente este servicio ha recibido una carta de cese y desistimiento por parte de X Corp, donde la plataforma propiedad de Elon Musk exige la eliminación definitiva de las instancias de Nitter y del repositorio del proyecto.

Así lo ha detallado el proyecto en una notificación en su página oficial, donde ha matizado que dichas cartas se enviaron el lunes 24 de este mes de agosto y, actualmente, su web está fuera de servicio y el desarrollo se ha detenido temporalmente.

PUBLICIDAD

Al respecto, la organización de Nitter ha compartido que están buscando asesoramiento legal para enfrentar la carta de cese de X. Por su parte, la red social de 'microblogging' alega que ha tenido que tomar medidas porque el servicio utilizó su API de forma ilegal, como ha podido conocer TechCrunch mediante declaraciones de X Corp.

Concretamente, X ha explicado que han identificado un "uso ilícito y elusión de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de X y los datos asociados" por parte de Nitter. Además la plataforma también ha afirmado tener pruebas de que Nitter extrajo datos de X y accedió a las cuentas y tokens de inicio de sesión de los usuarios, violando las reglas de la red social.

PUBLICIDAD

El medio citado ha indicado igualmente que X ha tomado medidas legales porque, según sus abogados, las acciones de Nitter violan "diversas leyes estatales y federales" en Estados Unidos. Por ello, dieron hasta el martes 25 de agosto para cesar sus servicios.

Se ha de tener en cuenta que no es la primera vez que X intenta finalizar los servicios de Nitter para impedir que los usuarios puedan ver contenido de la red social sin disponer de una cuenta. Ya en 2024, Nitter.net se paralizó temporalmente debido a la introducción de restricciones de uso en la API de X. Sin embargo, consiguió reanudar su actividad y sus instancias volvieron a estar disponibles 'online', tal y como recogió entonces ArsTechnica.

PUBLICIDAD

Por el momento, Nitter permanece fuera de servicio y, por tanto, la única opción de visualizar contenido de X será crear una cuenta e iniciar sesión en la plataforma.