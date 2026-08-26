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Comercios migrantes protestan contra ultraderecha de cara a comicios regionales alemanes

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Berlín, 26 ago (EFE).- Unos 150 comercios en la ciudad alemana de Magdeburgo regentados por migrantes cerraron sus puertas este miércoles durante cinco horas para manifestarse contra el racismo y a favor de la democracia a poco más de una semana de las elecciones regionales en el estado federado de Sajonia-Anhalt, en los que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) es la clara favorita.

"Hoy cerramos nuestras puertas para que mañana no se cierren las puertas a una sociedad libre y democrática", puede leerse en una declaración del Consejo de Refugiados de Sajonia-Anhalt, que apoya esta acción organizada por los propios comercios.

El trasfondo de esta acción son las experiencias con racismo y exclusión social, así como los debates políticos en los que se cuestiona cada vez más la pertenencia de las personas a la sociedad en función de su origen o su historia migratoria, agrega.

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También las demandas de deportaciones masivas de la AfD y la exclusión de la sociedad de personas con raíces migratorios provocan miedo e incertidumbre en muchas personas con una historia de huida y migración, destaca.

"Queremos vivir en una sociedad en la que el origen no determine quién forma parte de ella. La dignidad humana, la igualdad de derechos y la pertenencia a la sociedad no son negociables", subraya el Consejo en su declaración.

Con este cierre voluntario de sus negocios entre las 10:00 y las 15:00 hora local, los comerciantes migrantes de Magdeburgo quieren enviar un mensaje claro contra el racismo y la exclusión, y a favor de una sociedad democrática.

Las encuestas más recientes dan a la formación ultraderechista entre el 42 % y el 43 % de los votos en los comicios regionales del 6 de septiembre próximo, seguida muy de lejos por la Unión Cristanodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, con entre el 22 % y el 23 % de apoyos.

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En tercer lugar se sitúa La Izquierda, con el 13 %, seguida de los socialdemócratas, con entre el 6 % y el 7 %.

Los Verdes se juegan el acceso al Parlamento regional, con entre el 4 % y el 5 % de apoyos; al igual que la izquierda populista de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), formación creada en 2024 de una escisión de La Izquierda. EFE

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