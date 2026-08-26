La minera estatal chilena Codelco se alía con Pucobre para desarrollar un proyecto conjunto de 747 millones

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La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ha creado una 'joint venture' con la minera local Pucobre para desarrollar un proyecto de 870 millones de dólares (747 millones de euros) en el norte del país, lo que supone el primer acuerdo de este tipo firmado por la nueva dirección de la empresa estatal.

Según un documento regulatorio de Pucobre, esta última poseerá el 60% de Puntilla-Galenosa, también conocida como Tovaku, mientras que Codelco asumirá el 40% restante. La mina producirá 46.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre durante los 21 años de vida útil de la instalación.

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La iniciativa parte del presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, que aspira a tejer alianzas con mineras privadas y financiar el crecimiento de la compañía sin aumentar pasivos. Fontaine asumió el cargo el pasado 27 de mayo tras ser nombrado por el presidente chileno, José Antonio Kast.

Codelco encara importantes limitaciones financieras y de gestión en sus esfuerzos por reactivar la producción de cobre debido a su deuda récord de 27.000 millones de dólares (23.183 millones de euros).

En este sentido, ya comunicó hace unas dos semanas que abandonaba sus metas de producción para 2026 tras anticipar una menor extracción de cobre por los problemas registrados en sus minas. Estas incidencias ya hicieron el año pasado que su rival BHP la desplazase como mayor suministradora mundial de este mineral.

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