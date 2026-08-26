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Fanalca extiende la vida útil de sus camiones recolectores con el uso de Hardox® HiAce de SSAB

PR Newswire

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2026

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La corrosión prematura es uno de los retos en la operación de camiones compactadores y recolectores de residuos, especialmente en componentes expuestos a lixiviados altamente corrosivos. Con el objetivo de aumentar la durabilidad de sus equipos y reducir fallas operativas, Fanalca, fabricante colombiano de soluciones para la recolección de residuos, adoptó el acero Hardox® HiAce de SSAB en aplicaciones críticas de sus camiones, logrando resultados consistentes a lo largo de los años.

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Este desarrollo fue resultado del trabajo conjunto entre la experiencia del equipo de Ingeniería de Fanalca y el acompañamiento técnico de los ingenieros de SSAB. Inicialmente, Fanalca utilizaba aceros estructurales convencionales y posteriormente Hardox® 450 en el piso de los equipos compactadores. Sin embargo, esta zona presentaba corrosión por pitting o picaduras en menos de un año de operación, debido al estancamiento del lixiviado. Tras un proceso de validación técnica, por parte del equipo de Ingeniería de Fanalca, la empresa sustituyó el Hardox® 450 por Hardox® HiAce en el piso del equipo, donde la corrosión es más severa, sin necesidad de rediseños ni ajustes en los procesos de fabricación.

Durante el proceso de transición, la colaboración técnica con SSAB fue clave para respaldar la decisión. El equipo de la siderúrgica brindó capacitación sobre las propiedades del Hardox® HiAce, incluyendo cómo impactó el mayor contenido de cromo en su resistencia a la corrosión, además de compartir resultados de ensayos de laboratorio y pruebas comparativas en ambientes abrasivos y corrosivos. Este acompañamiento permitió validar el desempeño del material y sustentar la implementación del acero para producción en serie.

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"Con Hardox® HiAce resolvimos un problema crítico de corrosión prematura. Antes, el recambio del piso del equipo compactador se realizaba alrededor de los tres años; hoy, ese intervalo se amplió a entre cinco y seis años de operación, sin reclamos por perforaciones o fallas asociadas a la corrosión", afirma el Ingeniero David Erazo, Líder de Desarrollo de Productos de la Unidad Ambiental de Fanalca.

Además del aumento en la vida útil de los equipos, la adopción de Hardox® HiAce fortaleció la confiabilidad de los productos de Fanalca frente a sus clientes y mejoró su competitividad frente a fabricantes que utilizan aceros convencionales. El caso demuestra cómo la aplicación correcta de aceros avanzados, con soporte técnico especializado, puede generar beneficios operativos concretos y sostenibles en ambientes altamente corrosivos.

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FUENTE SSAB