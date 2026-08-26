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Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal en Salas de Bureba (Burgos)

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La Junta de Castilla y León ha declarado este miércoles Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad de Salas de Bureba (Burgos), según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

El incendio se ha originado a las 15.55 horas de este miércoles y se ha elevado a gravedad 1 a las 17.41 horas por la posibilidad de poder peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas y suponer leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

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En el lugar trabaja un operativo formado por una veintena de medios aéreos y terrestres, entre ellos un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas, tres autobombas, un bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, tres aeronaves y bomberos.

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