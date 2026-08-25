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Graciela Domínguez Nava es designada gobernadora interina del estado mexicano de Sinaloa

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Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El Congreso del estado mexicano de Sinaloa aprobó este martes la designación de Graciela Domínguez Nava, exsecretaria de Educación local, como gobernadora interina del estado, luego de la nueva licencia del oficialista Rubén Rocha Moya, señalado por EE.UU. por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Con 31 votos a favor y seis en contra, el legislativo local avaló la propuesta presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la cual establece que Domínguez Nava asumirá las funciones de Rocha Moya hasta que este se reincorpore al cargo, sin definir cuando.

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Domínguez Nava fue secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, durante el Gobierno de Rocha Moya, y figuraba entre las principales aspirantes del oficialista Morena a la gubernatura del estado en las elecciones de 2027. EFE

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