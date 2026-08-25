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Santa Cruz de Tenerife inicia este miércoles la mejora del asfaltado en la calle República de Honduras

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará este miércoles una actuación de asfaltado en la calle República de Honduras, en el marco del plan municipal Impulso Urbano, que contempla diferentes intervenciones destinadas a mejorar el estado de las vías públicas y las infraestructuras viarias del municipio.

En un comunicado, el Consistorio capitalino ha explicado que los trabajos tendrán una duración estimada de dos días y se desarrollarán con un corte de 24 horas.

Durante la ejecución de la obra, que cuenta con un presupuesto de 73.000 euros, será necesario realizar el corte total de la vía, así como establecer la prohibición de aparcamiento en las zonas afectadas, que estarán debidamente señalizadas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que "desde el Ayuntamiento seguimos avanzando en la mejora y conservación de nuestras calles, actuando allí donde es necesario para contar con unas vías más cuidadas, seguras y en mejores condiciones para quienes las utilizan a diario".

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"Somos conscientes de que cualquier actuación de estas características puede generar molestias puntuales, especialmente en materia de tráfico y aparcamiento, pero nuestro compromiso es que los trabajos se ejecuten en el menor tiempo posible y con todas las garantías de seguridad", dijo.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó que "la renovación del firme de la calle República de Honduras forma parte del esfuerzo que estamos realizando para mejorar progresivamente el estado de las vías del municipio y ofrecer a la ciudadanía unas calles más seguras y funcionales".

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