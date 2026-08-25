Refinería kazaja enviará el 70 % de su producción a Rusia para paliar déficit de gasolina

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Astaná, 25 ago (EFE).- La refinería kazaja Kondensat destinará el 70 % de su producción de gasolina y diésel al mercado ruso, que sufre un profundo déficit de combustible provocado por los persistentes ataques ucranianos contra sus refinerías, según informó hoy el ministro de Energía kazajo, Yerlán Akkendzhenov.

"A día de hoy hemos acordado que el 30 % de hidrocarburos demandados -gasolina y diésel- se quedará en Kazajistán, el resto será enviado a Rusia", declaró a la prensa tras una reunión del Gobierno.

Esta refinería, con una capacidad de producción de hasta 850.000 toneladas anuales, fue construida junto al yacimiento Karachagánsk para abastecer de combustible el oeste de Kazajistán.

El déficit de combustible provocado por los ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas ha afectado el suministro de gasolina y diésel en todo el país.

Según datos del medio digital Infotek, el déficit de gasolina de 95 octanos en Rusia afecta casi al 80 % de las gasolineras.

La víspera, según el medio, solo 5.620 gasolineras del total de 26.098 del país disponían de gasolina AI-95, el 22 % del total, un nivel de abastecimiento que se mantuvo entre el 22 y el 30 % durante la pasada semana.

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San Petersburgo es la ciudad más abastecida en estos momentos, con un 42 % de disponibilidad de AI-95 en las gasolineras, seguida de Tatarstán (41 %) y la región de Oriol (36 %).

Las regiones más afectadas son la ciudad portuaria de Sebastopol (1 %) y la anexionada península de Crimea (1 %) y la región de Sajalín (3 %).

Mientras, en Moscú solo 161 gasolineras de un total de 786 tienen esta gasolina, el 29 % del total.

Las gasolineras en la capital rusa cuentan con un abastecimiento del 50 % de diésel, del 30 % de AI-92, mientras que las gasolinas de alto octanaje casi brillan por su ausencia: AI-98 (2 %), AI-100 (4 %). EFE