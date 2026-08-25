PP rechaza que se distinga entre niñas y niños con menores de Ceuta y dice que ellos tambien sufren agresiones sexuales

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La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, no comparte que el Gobierno haga distinciones en cuanto al trato de las niñas y los niños migrantes que han entrado en Ceuta. "Lo que creo es que no hay que hacer distinciciones y que la especial vulnerabilidad que tienen las niñas también la tienen los niños que también reciben agresiones sexuales", ha indicado Muñoz.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, la dirigente popular ha acusado al ejecutivo de intentar repartir la responsabilidad de los menores de Ceuta entre las comunidades autónomas y ha justificado la decisión de algunos ejecutivos autónomicos de ausentarse de la Conferencia sectorial de Infancia en la que se abordará la situación de los menores en la Ciudad Autónoma.

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"Por qué hace unos días el Gobierno de España dijo que ningún menor y ningún inmigrante irregular iba a ir a la península y ahora quieren repartirlos y, otra pregunta que me hago es por qué sólo niñas y no niños", se ha cuestionado la dirigente popular en relación a la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar a 500 niñas y adolescentes a la Península por su vulnerabilidad y tras denuncias de agresiones sexuales.

"No entiendo esta diferencia entre unas y otros (niñas y niños), tiene que explicarlo el gobierno y no es capaz de hacerlo", ha añadido Muñoz. Y, al ser preguntada si no comparte la mayor vulnerabilidad de las menores sobre los niños, ha respondido: "No, yo lo que creo es que no hay que hacer distinciones y que la especial vulnerabilidad que tienen las niñas también la tienen los niños que también reciben agresiones sexuales".

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En este contexto, ha reprochado al ejecutivo de Pedro Sánchez "el caos que ha generado" al decir "un día una cosa y al siguente la contraria". "Nos dice que la cifras de agresiones sexuales que da la Guardia Civil no son correctas y, entonces, en qué quedamos, en que apenas hay agresiones o en que sí las hay", se ha preguntado la portavoz parlamentaria.

Para Muñoz es una contradicción que se diga que "no hay agresiones sexuales prácticamente, pero hay que proteger a las niñas porque pueden ser objeto de agresiones sexuales. Y ha insistido en reprochar al ejecutivo de que acusen de "xenófobos y racistas" cuando se dice que "los inmigrantes irregulares que entran traen otro tipo de cultura y que pueden provocar agresiones sexuales". "¿En que quedamos?", ha añadido.

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"Es tal el caos que ha provocado el Gobierno de España por su desidia y porque ha desertado de sus principales funciones que ahora intentan que la culpa sea de todos los demás y por ahí no vamos a pasar. El Gobierno es responsable de lo que ocurre", ha advertido.