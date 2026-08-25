Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Clooney, Burstyn y Guadagnino impartirán clases magistrales en el Festival de Venecia

Guardar

Roma, 25 ago (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Venecia acogerá este año un programa de clases magistrales que reunirá a destacadas figuras de la industria, entre las que destacan los ganadores del León de Oro a la Trayectoria de 2026, George Clooney y Ellen Burstyn, además del cineasta italiano Luca Guadagnino.

Los encuentros se desarrollarán del 3 al 9 de septiembre en el Match Point Arena, un espacio con capacidad para 250 personas ubicado en el Tennis Club Venezia del Lido, y la entrada será gratuita y exclusiva para profesionales acreditados.

PUBLICIDAD

El ciclo principal arrancará el jueves 3 a las 16:00 (14:00 GMT) horas con la intervención de Clooney, galardonado este año con el León de Oro a la Trayectoria, y moderado por la crítica Giulia D’Agnolo Vallan.

El domingo 6, a la misma hora, será el turno del cineasta francés Luc Besson, mientras que Ellen Burstyn, también reconocida con el León de Oro a la Trayectoria, ofrecerá su clase magistral el martes 8.

Las intervenciones de Clooney, Besson y Burstyn podrán seguirse además en directo a través de la página web de La Biennale.

De forma paralela, el certamen albergará la sección 'El Arte y Oficio del Cine', organizada por la firma Cartier.

La primera sesión reunirá a la cineasta china Chloé Zhao, ganadora del León de Oro en 2020 por 'Nomadland', y al director de fotografía polaco Lukasz Zal, quienes abordarán su trabajo conjunto en el largometraje 'Hamnet'.

El realizador italiano Luca Guadagnino cerrará este apartado especial el lunes 7 de septiembre a las 15:30 (13:30 GMT).

Guadagnino presenta este año fuera de concurso 'Joie de vivre', un documental de siete horas de duración dirigido por él sobre la figura y el legado de Bernardo Bertolucci.

La 83 edición del Festival de Venecia se celebrará este año del 2 al 12 de septiembre. EFE

Últimas Noticias

Florida rescata a 163 niños durante una operación internacional contra abusos y trata

Infobae

El estreno mundial del documental sobre los Hollywood Vampires abre el Festival de Boston

Infobae

EE.UU. reporta sus dos primeras muertes confirmadas por sarampión en 2026

Infobae

Ramaphosa dice que "fuerzas externas" instigan la violencia contra migrantes en Sudáfrica

Infobae

Expresos políticos piden a Delcy Rodríguez permitir que ONU verifique cifras de liberados

Infobae