El CTA señala que el VAR acertó con la roja a Robin Le Normand por su penalti a Georges Mikautadze

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha señalado este martes que el VAR "acertó al intervenir" para que el colegiado de campo en el partido liguero entre Atlético de Madrid y Villarreal CF, de la jornada 2, mostrase tarjeta roja directa a Robin Le Normand, defensor colchonero, por su penalti a Georges Mikautadze, delantero del 'Submarino Amarillo'.

Con un nuevo formato para su programa 'Tiempo de Revisión', habiendo analizado en total ocho jugadas de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion elegidas por inteligencia artificial (IA), el CTA indica que Alejandro José Hernández Hernández cometió un "error claro y manifiesto" en esa jugada cuando transcurría el minuto 73 en el Riyadh Air Metropolitano.

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Por tratarse de la llamada zona DOGSO, ya que Mikautadze había ganado la posición, iba en dirección a la portería rival y tenía controlado el balón, y además Le Normand empujó al 'groguet' con ambas manos en el área, el CTA sí estipula penalti y que su sanción era la roja directa, algo que Hernández Hernández decretó solamente tras revisar el lance.

Por otra parte, analiza la tarjeta roja a Kiko Femenía en el Alavés-Getafe de la primera jornada, después de recurrir al VAR. El CTA ve ahí "un balón dividido entre dos jugadores" y donde existe "un impacto pleno con los tacos en la pierna"; señala que hay "pierna estirada, fuerza excesiva y riesgo alto de lesión", por lo que se trata de una acción de roja por "juego brusco grave". Así, tras un error "claro y manifiesto" del árbitro de campo, dice que el VAR "acertó al intervenir".

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Igualmente este comité, perteneciente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), explica en su vídeo que "acertó al intervenir" para que Ricardo de Burgos Bengoetxea no pitase penalti a causa del choque de Augusto Batalla, guardameta del Rayo Vallecano, con Isaac Romero, ariete del Sevilla FC, en el minuto 40 de su compromiso durante la jornada 1.

"El portero se anticipa y gana la posición al delantero", esgrime el CTA, añadiendo que "Romero acaba derribando a Batalla". Por ello, el uso del sistema de videoarbitraje corrigió la pena máxima que sí había pitado De Burgos Bengoetxea sin consultar las repeticiones televisivas.

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En cambio, respecto al encuentro de los sevillistas ante el Athletic Club durante la jornada 2, el CTA reconoce que al cuarto de hora Miguel Sierra "no tiene posibilidad de llegar al balón" y que, aunque "intenta llegar" a él, en realidad "lo aleja" en una acción donde fue derribado a continuación por Yuri Berchiche también dentro de la zona DOGSO.

De este modo, el CTA indica que debía haberse señalado "tiro libre directo sin tarjeta" porque fue un "error claro y manifiesto" de César Soto Grado su decisión de expulsar con roja directa al zaguero 'león'; asimismo, el Comité admite que el VAR "debió intervenir" en esa acción.

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