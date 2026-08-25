Despliegue militar en Nigeria para rescatar decenas de secuestrados en el centro del país

Guardar

Nairobi, 25 ago (EFE).– El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ordenó este martes a las Fuerzas Armadas y a las agencias de inteligencia el despliegue inmediato de una operación coordinada de rescate tras el secuestro de decenas de musulmanes en el estado de Níger (centro- norte).

“Quienes llevaron a cabo este cobarde ataque contra nigerianos indefensos son enemigos de la paz y enemigos de la humanidad, que no saldrán impunes”, afirmó el mandatario en un comunicado en el que se declaró "indignado" por el asalto.

“El terror no acobardará a Nigeria. Defenderemos a nuestro pueblo y protegeremos a nuestras comunidades”, aseveró.

Tinubu también exigió a los jefes del Estado Mayor informes periódicos sobre el progreso del operativo hasta que todos los secuestrados sean puestos a salvo.

El ataque se produjo durante la oración del pasado viernes en una mezquita de la aldea de Kpenya, situada en el área de gobierno local de Borgu.

Según informaron fuentes locales y policiales a EFE, hombres armados —presuntamente yihadistas— llegaron en varias motocicletas, cercaron el templo y obligaron a los fieles a salir a la fuerza, al tiempo que asaltaron e incendiaron viviendas en localidades vecinas como Gidan Zana y Masaka.

PUBLICIDAD

"Los terroristas se llevaron a no menos de 60 personas. Muchos residentes han huido de sus hogares hacia los bosques por temor a nuevos ataques", explicó a EFE Aliyu Hassan, líder juvenil del distrito de Borgu.

Luego del secuestro, el grupo armado publicó un vídeo en Facebook y WhatsApp que mostraba, a unas 600 mujeres, niños y ancianos secuestrados durante un ataque a una mezquita en Níger, con la intención de que los familiares reconocieron a sus allegados y pagaran rescate, según recogen medios locales. EFE no pudo verificar la cifra de forma independiente.

PUBLICIDAD

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

PUBLICIDAD

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años. EFE