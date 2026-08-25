CSIF aplaude que el Gobierno acepte un mando único para Ceuta pero avisa que vigilará que no quede en un "mero anuncio"

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido que el Gobierno acepte un mando único para Ceuta tras la entrada masiva de migrantes en julio, pero ha avisado que vigilará que no quede en un "mero anuncio político".

"Esta decisión supone la asunción, por parte del Gobierno central, de las propuestas y exigencias que CSIF lleva semanas reclamando en solitario y con firmeza", ha asegurado el sindicato.

En este sentido, ha recordado que demandó formalmente la activación de los mecanismos previstos en la legislación para centralizar y coordinar la respuesta institucional. "Ante la falta de adopción de medidas del Ejecutivo y la prolongación del conflicto, reiteramos de manera enérgica dicha exigencia en todos los ámbitos y medios de comunicación, alertando del límite al que estaban llegando los servicios y el personal público en la Ciudad Autónoma", ha explicado.

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De la misma manera, ha explicado que el Título III de la Ley de Seguridad Nacional contempla específicamente los mecanismos de gestión de crisis para situaciones de esta magnitud. "Ha tenido que ser la presión constante la que fuerce al Gobierno a aplicar las herramientas legales ya existentes para dotar de eficacia, mando conjunto y recursos a la gestión en Ceuta", ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que "llega tarde".

Una vez activado este marco extraordinario, CSIF ha avisado de que vigilará que la figura del mando único no quede en un "mero anuncio político" y cumpla con las prioridades sobre el terreno.

En esta línea, ha pedido el refuerzo "inmediato" de plantillas. En concreto, dotación "urgente" de personal en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Sanidad, Justicia, Emergencias, Servicios Sociales y Administración General del Estado en Ceuta.

Del mismo modo, ha llamado a garantizar la integridad física y laboral de todos los profesionales cuando desempeñan su labor y a llevar a cabo la canalización directa de recursos y protocolos unificados que "eliminen la improvisación sufrida en las últimas semanas".

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