Las visitas de extranjeros a Argentina crecen el 17,9 % interanual en julio

Guardar

Buenos Aires, 25 ago (EFE).- El número de extranjeros que visitaron Argentina en julio pasado creció el 17,9 % interanual, hasta las 830.200 personas, según un informe oficial difundido este martes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país (Indec) indicó que los 466.200 turistas que ingresaron en Argentina en el séptimo mes del año supusieron un ascenso del 9,1 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (36,1 % del total), Uruguay (16 %) y el resto de América (10,8 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En julio llegaron además al país 363.900 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

PUBLICIDAD

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 31,5 % en comparación con la de julio de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en julio salieron del país suramericano unos 1,22 millones de residentes -un 21,2 % menos que hace un año-, de los que 697.200 fueron turistas y 531.100 fueron excursionistas.

PUBLICIDAD

El 22 % del turismo emisor se dirigió a Brasil, seguido por Paraguay (15,2 %). EFE