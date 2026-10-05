Macron condena ataques a Ucrania y advierte a Moscú de que "el tiempo juega en su contra"

Guardar

París, 5 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este lunes la decisión de Rusia de intensificar sus ataques contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania, tras mantener una conversación con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y aseguró que el tiempo corre en contra de Moscú.

"No cederemos ante las intimidaciones ni ante la escalada de Rusia", afirmó Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que sostuvo que "el tiempo juega en su contra".

PUBLICIDAD

El presidente francés consideró además que la intensificación de los ataques anunciada por Moscú supone una vulneración de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

Durante su conversación con Zelenski, Macron señaló que ambos abordaron las medidas concretas que Francia y Europa pueden adoptar para ayudar a Ucrania a interceptar los drones y hacer frente a los ataques rusos.

Rusia anunció el domingo que intensificaría sus ataques contra infraestructuras ucranianas, después de que sus fuerzas atacaran durante varios días consecutivos un puente en Kiev.

Macron reiteró que Francia y Europa mantendrán su apoyo a Ucrania y buscarán vías para reducir las hostilidades y proteger a la población civil. También acusó a Moscú de rechazar de forma reiterada los llamamientos a un alto el fuego. EFE

PUBLICIDAD