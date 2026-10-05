Noboa designa a la exministra de Desarrollo Económico como delegada ante el BID

Guardar

Quito, 5 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que su exministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, será delegada del país ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Va a ser nuestra delegada en el BID, (...) es una gran funcionaria", avanzó sin más detalles el presidente en una entrevista con la radio Centro Digital.

PUBLICIDAD

El pasado lunes Moya se despidió del Gobierno y Noboa designó a Bernardo Cordovez como titular del Ministerio.

En una carta dirigida a Noboa, Moya agradeció haber podido servir al país durante "casi tres años", primero desde la Secretaría Nacional de Planificación, después como ministra de Economía y Finanzas y, finalmente, al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

PUBLICIDAD

"Ha sido un privilegio servir bajo el liderazgo de un hombre valiente y decidido", señaló Moya, quien destacó entre los resultados de su gestión la recuperación del acceso de Ecuador a los mercados internacionales de capitales y la mejora de la calificación crediticia externa del país a B con perspectiva estable.

Moya aseguró, además, que durante el último año se incrementó en más de 1.400 millones de dólares el flujo de pagos para proveedores de servicios públicos y atención de grupos vulnerables, mientras que en los últimos tres años se pagó al Instituto de Seguridad Social (IESS) "casi el doble" de lo abonado entre 2021 y 2023, dijo.

PUBLICIDAD

Moya había sido designada como ministra de Economía y Finanzas en abril de 2025 y ratificada en mayo de ese año. Tras la posterior reorganización del Ejecutivo, esa cartera absorbió los ministerios de Producción y de Agricultura y pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. EFE