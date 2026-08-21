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Al menos ocho heridos en un atropello masivo en una calle peatonal en Hofgeismar, en el centro de Alemania

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Al menos ocho personas han resultado heridas en el atropello masivo registrado en una calle peatonal en la ciudad alemana de Hofgeismar, en el centro del país, en un episodio en el que el propio conductor, de 68 años, ha sido trasladado a un hospital en estado crítico.

Según ha informado la Policía de Nordhessen, a las 10:30 horas de la mañana un automóvil particular chocó contra la pared de un edificio de un centro comercial tras circular a gran velocidad por una calle peatonal de Hofgeismar atropellando a varias personas.

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"Según el estado actual de la investigación, ocho personas resultaron heridas en la zona peatonal en forma de raspaduras, contusiones o shock, de las cuales cuatro fueron trasladadas preventivamente a hospitales", ha informado, si bien señala que por el momento no se registran lesiones graves entre los heridos.

Al parecer, testigos del episodio han explicado que el conductor del automóvil aparentaba presentaba problemas médicos. Los propios peatones le prestaron al conductor primeros auxilios en su automóvil, si bien ha sido trasladado a un hospital en estado crítico.

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