Carapaz: "Pogacar es el mejor del mundo, pero vengo a por la general"

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Mónaco, 20 ago (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), octavo en el Tour de Francia ganando dos etapas en los Alpes y rey de la montaña, se presenta en su séptima Vuelta con altas ambiciones. Su estado de forma, la confianza en sí mismo y el apoyo de un equipo de confianza permiten a 'La Locomotora del Carchi' soñar con la general, a pesar de la presencia del rey Tadej Pogacar.

El ganador del Giro 2019 y campeón olímpico 2021 apunta alto a sus 33 años. En la reciente Clásica de San Sebastián sólo fue superado por el belga Remco Evenepoel. Ahora en la Vuelta, se presenta en forma y altas ambiciones.

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"Después del Tour he recuperado bien y he mantenido mucho la concentración, sobre todo para venir aquí a la Vuelta con un objetivo claro. Vengo a por la general, y ese es un reto no sólo personal, sino también del equipo. Tengo una buena oportunidad e intentaré hacerlo lo mejor posible", comentó Carapaz en el Forum de Mónaco.

La clásica donostiarra confirmó que la forma de Carapaz se ha mantenido después del Tour, lo que aporta confianza al ecuatoriano, que luchará, al menos, por superar la tercera posición del podio 2020.

"El Tour fue duro, pero luego he estado muy tranquilo. Hice San Sebastián, que es una carrera muy bonita que siempre me ha gustado, después he estado todo el tiempo en Andorra descansando y volviendo a la rutina de siempre. Tengo las piernas, que es lo más importante, y eso es vital para mi, me da confianza para iniciar la Vuelta", señaló.

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"Habrá otros rivales, como Felix Gall, que anda bien y es un corredor que sabe hacer grandes generales. Al final la carrera se decidirá por sí sola, hay mucha montaña y cualquier día se puede decidir la Vuelta", comentó.

Sobre si van a ser decisivas las alianzas entre equipos para tratar de desbancar a Pogacar, 'La locomotora del Carchi' señaló que podría ser un factor a tener en cuenta, pero ante todo, precisó, "hay que tener piernas, ya que hay etapas interesantes desde el tercer día con la llegada a Font Romeu. Será una bonita Vuelta, será importante la táctica, pero hay que tener fuerzas". EFE

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