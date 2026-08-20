Alemania estima que ya se han producido 14.000 muertes por calor este verano

Guardar

Berlín, 20 ago (EFE).- Este verano se han producido en Alemania aproximadamente unas 14.000 muertes relacionadas con el calor, casi seis veces más que las 2.500 del año anterior, según una estimación publicada este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI) de salud pública.

En el periodo comprendido entre el 6 de abril y el 9 de agosto, 16,8 de cada 100.000 habitantes murieron bien por el efecto directo de un golpe de calor, bien por el efecto de una exposición a altas temperaturas unida a una patología previa.

PUBLICIDAD

En este último caso, ya que el calor no figura como causa de defunción oficialmente, se emplearon criterios estadísticos para realizar el cálculo, explicó el RKI, por lo que la cifra real puede oscilar entre 12.500 y 15.300.

La gran mayoría de los afectados (10.490) tenía más de 75 años y murieron más mujeres que hombres, ya que están sobrerrepresentadas en esta franja de edad.

Aproximadamente 9.600 muertes se produjeron en la semana especialmente calurosa del 22 al 28 de junio, cuando los termómetros superaron en algunos puntos del país los 41 grados, en un verano marcado por temperaturas récord en el que se estima que el exceso de mortalidad, es decir, el número de muertes que superaron el promedio, alcanzó las 20.000.

PUBLICIDAD

Hasta ahora el mayor número de muertes relacionadas con el calor en Alemania se había estimado en el año 2018, con aproximadamente 8.900 muertes, mientras que en los últimos dos años habían perecido aproximadamente 2.500 personas.

El RKI advirtió de que los datos para este verano son todavía de carácter preliminar y aún pueden aumentar.