Al menos 100 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de oro en R. Centroafricana

Guardar

Bangui, 19 ago (EFE).- Unas cien personas murieron en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina artesanal de oro en el oeste de la República Centroafricana (RCA), en la localidad de Zamboye, confirmaron a EFE este miércoles las autoridades locales y testigos.

"El yacimiento es una explotación minera artesanal donde las operaciones no se realizan conforme a la normativa (...) Por ahora, hemos contabilizado al menos cien muertos, pero esta no es la cifra final y proporcionaremos una actualización al final del día", dijo a EFE Souleymane Bi, vicealcalde de Zamboye.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el martes en la subprefectura de Nana-Mambere, en la región de Abba, cerca de la frontera con el vecino Camerún. EFE