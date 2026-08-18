Un acertante de Maluenda (Zaragoza) gana un millón de euros en el sorteo de Euromillones de este martes

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El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 18 de agosto, ha dejado un premio de un millón de euros en Maluenda (Zaragoza), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código FKB59169, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 93.040, situado en Hilarza, 1.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 18 de agosto, ha estado formada por los números 38, 40, 50, 3 y 9. Las estrellas son 6 y 10. La recaudación ha ascendido a 36.075.014,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Cuenca, situada en Avda. de Castilla-La Mancha, 4.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº96.030 de Madrid, situado en Avda. de Asturias, 53 L- F1.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 49 millones de euros.